Помогите решить задачу. Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда 136 см в квадрате. Стороны основания 4 см и 6 см. Найдите V(объем) прямоугольного параллелепипеда. Формулы: Sполное=Sбок+2Sосн. Sбок=Р осн.*H ...
Геометрия
Помогите решить задачу. Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда 136 см в квадрате. Стороны основания 4 см и 6 см. Найдите V(объем) прямоугольного параллелепипеда. Формулы: Sполное=Sбок+2Sосн. Sбок=Р осн.*H V=Sосн.*Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=4см, в=6см, с - высота. Sбок=Рс=2(а+в)с Sосн=ав Sполн=2с(а+в)+2ав=136 см² 2с(а+в)=136-2ав с=(68-ав)/(а+в)=(68-4*6)/10 с=4.4 см V=авс=4*6*4.4=105.6 см³
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