Помогите решить задачу по математике 469
Математика
Помогите решить задачу по математике 469
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 день - 2/5 работы 2 день - 1/3 работы 3 день - ? 1-2/5-1/3=1-6/15-5/15= 1-11/15=4/15 Ответ: в 3 день было выполнено 4/15 Асей работы
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