Помогите решить задачу с помощью уравнения сумма возрастов отца и сына равна 56 Ск??лько тенге у него было первоначально

Математика

Помогите решить задачу с помощью уравнения сумма возрастов отца и сына равна 56 Ск??лько тенге у него было первоначально

Автор: Гость