Помогите решить задачу с помощью уравнения сумма возрастов отца и сына равна 56 Ск??лько тенге у него было первоначально
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения сумма возрастов отца и сына равна 56 Ск??лько тенге у него было первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34+x=11*2 34+x=22 x=22-34 x=-12 Ответ:через 12 лет.
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