Помогите русский УПРАЖНЕНИЕ 187. 5 класс

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Помогите русский УПРАЖНЕНИЕ 187. 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень. Ненастная.Сильный ветер. в холодном воздухе. разноцветные листья. с берёзы. Жёлтые листочки. На дорожке.красные листья.жёлтые листья тополя.Улетают.
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