Помогите с 27 номером. В ответе должно получиться 100 градусов.
Геометрия
Помогите с 27 номером. В ответе должно получиться 100 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У смежных углов сумма 180 градусов, те 180-АОВ=180-130=50 гр. имеют смежные углы с аов 50+50=100
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