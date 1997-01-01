Помогите с "б" и "в" пожалуйста. Заранее благодарю.

Гость: Гость:

B) чтобы избавиться от знаменателей, перенесем каждый в противоположную сторону со знаком умножение a(4a -5) =4(a² +1) 4a² -5a =4a² +4 4a² -5a -4a² =4 -5a =4 a = -4/5 a = -0.8 в) (35 -5(x +7))/x(x+7) =(x+3)/(x+7) (35-5x-35)/x(x+7)=(x+3)/(x+7) -5x/x(x+7) =(x+3)/(x+7) -5/(x+7) -(x+3)/(x+7) =0 (-5 -x -3)/(x+7) =0 -8 -x =0 -x =8 x = -8