Помогите с решением з.18 и з.21, не успеваю сделать до след. дня. Задания во вложении:
Русский язык
Помогите с решением з.18 и з.21, не успеваю сделать до след. дня. Задания во вложении:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З.21 1.Вопрос выражен порядком слов и интонацией. 2.Частицей "ли" 3.Вопросительным словом "почему" 4.Порядком слов и интонацией 5.Порядком слов и интонацией. з.18 1.Бричка - подлежащее, выехала сказуемое. Предложение повествовательное. 2.Я-подлежащее, поехал бы-сказуемое. Повествовательное, восклицательное. 3.Начало-подлежащее. Вопросительное. 4.1)Желанья-подлежащее. повествовательное. 2)Желать-сказуемое. Вопросительное. 5.Восклицательные. 6.Бой-подлежащее, слышался-сказуемое. Повествовательное. 7.Это-подлежащее, длилось-сказуемое. Повествовательное. 8.Торговаться - сказуемое. Вопросительно-восклицательное. 9.Ты-подлежащее, понимаешь-сказуемое. Восклицательное. Охотник-подлежащее, оборвал - сказуемое. 10. Отпусти-сказуемое, потри - сказуемое. Повествовательное. 11.Мы-подлежащее, принимаем - сказуемое. Восклицательное. 12.Я-подлежащее, радуюсь-сказуемое, работаю-сказуемое. Восклицательное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Другие предметы