Помогите с синонимами какие Зябнет осинка Дрожит на ветру Стынет на солнышке Мёрзнет в жару
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Помогите с синонимами какие Зябнет осинка Дрожит на ветру Стынет на солнышке Мёрзнет в жару
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зябнет - мёрзнет Дрожит - трясётся Стынет - мёрзнет, остывает Мёрзнет - остывает, холодеет
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