Помогите с синонимами какие Зябнет осинка Дрожит на ветру Стынет на солнышке Мёрзнет в жару

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Помогите с синонимами какие Зябнет осинка Дрожит на ветру Стынет на солнышке Мёрзнет в жару

Автор: Гость