Помогите с уравнениями 64/8+(а-39)*5=73 (470+430):3-х:5=100
Математика
Помогите с уравнениями 64/8+(а-39)*5=73 (470+430):3-х:5=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64:8+(52-39)*5=73 x=52 (470+430):3-1000:5=100 x=1000
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