Проверить слово растение
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Проверить слово растение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К этому слову нет проверочного слова, тут нужно знать правило, что в корнях РАСТ и РОЩ без ударения перед СТ и Щ пишется А, но есть слова исключения росток, Ростов и тд
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