96 дам 50 баллов плиз срочно
Русский язык
96 дам 50 баллов плиз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рекомендую такие вопросы точнее ответы смотреть.Просто вводиш готовое домашнее задание,класс ,автор учебника и предмет по которому вопрос я так часто делаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Гош будущего40 БАЛЛОВ<br />Для положительных a и b выплняется равенство a+b=a²+b²=a³+b³. Докажите что a=b=1.
Алгебра
В равнобедренном треугольнике основание составлять ноль целых четыре десятых бо??овой стороны найдите стороны треугольника если бы периметр равен 3...
Другие предметы