Помогите сделать доклад по обж на тему поход не где не найти не какой информации!!! Заранее спасибо

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Туристы реально знают и представляют себе сложности походной жизни и заблаговременно готовятся к их преодолению. Существует инструкция, в которой определены обязанности руководителя и членов группы при подготовке и проведении похода, по предотвращению экстремальных ситуаций. Главная задача при подготовке и проведении похода — это обеспечение безопасности.Не думайте, что поход — это сплошное удовольствие. В походе бывает и трудно, и холодно, и слишком жарко.Туристскую группу школьников обязательно возглавляют двое взрослых: руководитель группы и его заместитель. Если во время похода что-то произойдёт с руководителем, его место займёт заместитель. Подготовки требуют и многодневные, сложные походы, и одно-двухдневные. Подготовка предусматривает определение целей и задач похода, разработку маршрута, приобретение продуктов питания, подготовку общественного (палатки, посуда для приготовления пищи) и личного снаряжения. О маршруте и сроках его прохождения руководитель обязан сообщить в поисково-спасательную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий того района, где будет совершён поход. Поисково-спасательные службы действуют во всех областях, краях, республиках России. Сообщения им посылают для того, чтобы они смогли оперативно оказать помощь группе, если она вовремя не возвратится из похода или подаст сигнал об экстремальной ситуации, в которой оказалась.Вот один пример из газетных сообщений (Российская газета. 1997. 3 сентября): Правила безопасного поведения на природеУ туристов существуют чёткие правила поведения на маршруте, на привале, при преодолении препятствий. Эти правила направлены на обеспечение безопасности.Запомните: в походе необходимо быть дисциплинированным, ведь большая часть экстремальных ситуаций в природе возникает из-за недисциплинированности участников.Во время движения члены группы идут в колонне по одному. Впереди в роли направляющего может идти руководитель или штурман группы, сзади — замыкающий. У него ответственная задача: следить, чтобы колонна не растягивалась, никто не отставал. Если вдруг что-то случилось с одним из участников, то замыкающий решает, останавливать ли всю группу или остановиться с этим участником для устранения неполадок. Но в любом случае он сначала сообщает об этом руководителю.Запомните: на маршруте или на привале ни в коем случае нельзя уходить от группы.Особенно внимательными надо быть при движении по сложным участкам местности. Можно поскользнуться на крутом горном склоне, на сырых камнях на берегу горной реки, на переправе через неё, оступиться при движении по болоту, да и просто запнуться ногой за поваленное дерево, ветку в густой траве.Опасны последние километры дневного перехода. Накапливается усталость, снижается внимание.В группе всегда назначается участник, ответственный за оказание первой помощи. Уметь её оказывать должны все члены группы, но у назначенного на эту должность хранится медицинская аптечка. Среди туристов принято считать, что поход проведён успешно, если медикаменты и перевязочные средства не потребовались.Запомните: если быть внимательным и соблюдать осторожность, медикаменты не понадобятся.Надо быть осторожным у костра, нельзя пить сырую воду... Как запомнить, что можно, а что нельзя? Очень просто — об этом расскажут на занятиях туристского кружка и всему научат: ставить палатку, разводить костёр, готовить пищу, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, вязать специальные туристские узлы (см. приложение 3).На маршруте и на привале настоящие туристы бережно относятся к окружающей природе, стараясь как можно меньше нарушать её гармонию.Запомните: мы - гости природы и должны вести себя прилично.Стойки для палаток не надо вырубать из живых деревьев на каждом привале, лучше взять разборные, лёгкие из дома. Ушли в прошлое вырубленные рогульки и перекладины для подвешивания вёдер над костром: туристы теперь носят с собой лёгкий разборный таганок или тросик. Соблазнительно подстелить под палатку пушистые еловые ветки, но правильнее взять с собой теплоизоляционный коврик.