Помогите сделать номер 10 англ яз

Английский язык
Помогите сделать номер 10 англ яз
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1.d 2.g 3.f 4.a 5.b 6.c 7.e
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