Помогите! Сочинение на тему " Мужество и находчивость Геракла" Только не копируй??е пожалуйста сочинение с другого вопроса

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Помогите! Сочинение на тему " Мужество и находчивость Геракла" Только не копируй??е пожалуйста сочинение с другого вопроса
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Гость:
В отличие от представителей других цивилизаций, греки представляли себе богов в образе обычных людей. им были присущи человеческие пороки, слабости. И все боги были недосягаемыми, потому что жили на горе Олимп.  Все испытания, выпавшие на долю человека, она связывала с гневом богов-олимпийцев. Он не мог самостоятельно защищаться от разбушевавшейся стихии, болезней, представлялись ей страшными чудовищами. Существовала необходимость найти героя-защитника, который бы отдавал себя до конца, оберегая человеческое сообщество. Видимо, поэтому необходимость и фантазия создали образ народного героя – Геракла.  Геракл – не обычный человек. Он сын Зевса и земной женщины. Мне кажется, что греки не случайно создали образ полубога-получеловека. С одной стороны, им хотелось иметь своего посланца на Олимпе, который мог бы поведать богам о страданиях, переживания людей. С другой стороны – чрезвычайная сила Геракла внушала у греков надежду на то, что они всегда будут иметь защитника, он никогда не погибнет.  А может, секрет популярности Геракла кроется в том, что он был образцом смелости и мужества, силы духа и выносливости. Все испытания он преодолевал с честью. В столкновениях с зловещими чудовищами, во время осуществления своих двенадцати подвигов, он всегда выходил победителем. Эти качества героя ярко изображены в мифе об освобождении Прометея. Каждый подвиг Геракла – это победа сил добра над силами зла. Геракл – настоящий герой.  Лично меня больше всего поразил миф о бессмертии героя. Когда пришло время умирать Гераклу, то сам Зевс спустился на землю и подарил сыну бессмертие, забрал его на Олимп. Мне кажется, что такая развязка является символической. Позорно герою копаться в навозе, но потом люди свободно дышать и вспоминать его добрым словом благодарности. Человек, творящий добро, заслуживает бессмертия.  Много воды утекло с тех пор, как миром правили боги, а люди спасали герои. Но любимец древних греков Геракл и сегодня вдохновляет людей на большие и малые подвиги, учит достойно сносить все жизненные испытания, уметь сочувствовать и ценить человеческую жизнь.
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