Помогите составить план для сочинения на тему "Любите ли вы читать".

Гость: Гость:

1. Вступление. Здесь нужен твой ответ на вопрос. 2. Объясни почему. 3. Если был ответ "да", то опиши любимую книгу. 4. Заключение. Можешь написать о впечатлениях и эмоциях, которые тебе дарит чтение.