Помогите составить план для сочинения на тему "Любите ли вы читать".

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Помогите составить план для сочинения на тему "Любите ли вы читать".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вступление. Здесь нужен твой ответ на вопрос. 2. Объясни почему. 3. Если был ответ "да", то опиши любимую книгу. 4. Заключение. Можешь написать о впечатлениях и эмоциях, которые тебе дарит чтение.
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