Помогите составить предложение из слов:тамақ, ішпей, балысы, тұра, алмайды, адам

Қазақ тiлi
Помогите составить предложение из слов:тамақ, ішпей, балысы, тұра, алмайды, адам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адам ешқашанда тағамсыз өмір сүре алмайды.Тіпті бір күн су ішпей тұра алмайды.Себебі адам тамақ ішпесе олар неше түрлі ауруларға ұшырынып қан жетіспей қалады.Сондықтанда тамақ адамға пайдалы болып есептелінеді.
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