Помогите составить сочинение про иву
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Помогите составить сочинение про иву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояла ива и гнулась, расцвела. Конец!
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