Помогите составить Сообщение по окр.мир про тигра
Окружающий мир
Помогите составить Сообщение по окр.мир про тигра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тигр это животное хищное питается мясом произошло от саблезубых рысей
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