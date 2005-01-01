Помогите!!!Срочно!!! 1.Когда и почему возникло разделение труда? 2.Какие виды разделения труда вы знаете? 3.В чем заключаются причины возникновения территориального разделения труда (межрайонного и международного)? 4.Как вл...

География

Помогите!!!Срочно!!! 1.Когда и почему возникло разделение труда? 2.Какие виды разделения труда вы знаете? 3.В чем заключаются причины возникновения территориального разделения труда (межрайонного и международного)? 4.Как влияют природные условия и ресурсы (размеры территории страны, ее географическое и геополитическое положение) на особенности участия в международном разделении труда? 5.Как влияет специализация на экспорте продукции добывающей промышленности (обрабатывающей промышленности, услуг) на экономику страны-экспортера? 6.В чем состоит вклад в разработку теорий международного разделения труда меркантилистов, А. Смита, Д. Рикардо. Б. Улина, М. Портера, В. Леонтьева? 7.Каковы были особенности развития международной торговли до Великих географических открытий? 8.Расскажите об особенностях развития мировой торговли в ХVI — XIX вв.? 9.Какие новые черты появились в международной торговле в ХХ в.? 10.Какие регионы и страны были лидерами в мировом экспорте и импорте в начале ХХI в.? 11.Какие основные межрегиональные товаропотоки сформировались к началу ХХI в.? 12.Какие различия существуют в товарной структуре экспорта между регионами мира? 13.Какие изменения произошли в географии внешней торговли стран Восточной Европы за 1960-1985 г.? 14.Какие показатели существуют для анализа внешней торговли? Как они рассчитываются и какие процессы отражают? 15.Каковы особенности участия развитых стран в мировой торговле? 16.Каковы особенности участия развивающихся стран в мировой торговле? 17.Каковы особенности участия России в мировой торговле? 18.Как изменилась товарная структура экспорта и импорта нашей страны за 1960-2005 гг.? 19.Какие стадии экономической интеграции вы знаете? 20.Каковы отличия «зоны свободной торговли» от «преференциальной зоны»? 21.Каковы характерные черты таможенного союза (общего рынка, экономического союза)? 22.Назовите известные вам интеграционные объединения и страны, входящие в их состав. 23.В чем состоят различия в интеграционных процессах в развитых и развивающихся регионах мира?

Автор: Гость