Употребите глаголы в правильной форме: 1. (Haben) du heute frei? Ich (gahen) heute yum Fußball? (Kommen ) du mit? 2.Freiedrich (studieren). Er (werden) Arzt. 3.Unser Chef (haben) immer neue Ideen. 4. Du, Inge was (lernen) d...
Немецкий язык
Употребите глаголы в правильной форме: 1. (Haben) du heute frei? Ich (gahen) heute yum Fußball? (Kommen ) du mit? 2.Freiedrich (studieren). Er (werden) Arzt. 3.Unser Chef (haben) immer neue Ideen. 4. Du, Inge was (lernen) du? Was (werden) du? 5. Warum (sein) du enttäuscht? Was (finden) du da nicht gut? 6. Wann (haben) ihr ein Praktikum? 7.Das Studium an der Uni (dauren) 10 Semster.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. HAst / gehe/ Kommst 2.studiert/ wird 3. hat 4. lernst/wirst 5. bist/findest 6.habt 7. dauert
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