ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Даю 35 баллов)))

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Даю 35 баллов)))
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Гость:
Не оценимым. Не преодолимый. Не заживающая. Неизлечимая. Не поправимой. Не смолкаемый. Не объяснимую. Не преодолимой
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