На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников - 12, а девятиклассников - 11. Всего пришло 100 учеников. В кокой системе счисления велся уч...
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На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников - 12, а девятиклассников - 11. Всего пришло 100 учеников. В кокой системе счисления велся учет учеников? ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложение надо выполнять в пятиричной системе счисления! определяем методом подбора, учитывая, что система счисления может быть тройной и более (т. к. при записи чисел используется цифра 2)
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