1)Баскетбольный мяч движется под действием постоянной по модулю и направлению силы. А. мяч движется равномерно. Б.мяч движется с постоянным ускорением. В.скорость мяча не изменяется. Г. мяч может двигаться по окружности.
Физика
1)Баскетбольный мяч движется под действием постоянной по модулю и направлению силы. А. мяч движется равномерно. Б.мяч движется с постоянным ускорением. В.скорость мяча не изменяется. Г. мяч может двигаться по окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Б ведь модуль может быть с - и + , но при всем при том он постоянен значит и его ускорение одинаково.
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