Решите уравнение x² - x - 6 = 0 По порядку пожалуйста все расписывая! УМОЛЯЮ!
Алгебра
Решите уравнение x² - x - 6 = 0 По порядку пожалуйста все расписывая! УМОЛЯЮ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x-x-6=0 1x-6=0 x-6=0 x=6-6 x=0
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