ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО определите свойства веществ: и их Агрегатное состояние. цвет. запах. проводимость. 1) порошок серы. 2) кислород, 3) кристалл медного купороса. 4) медный стержень. 5) спирт.

Гость: Гость:

Определить свойства веществ: и их агрегатное состояние. цвет. запах. проводимость. 1) порошок серы: порошок серы аморфное вещество, лимонно-жёлтого цвета, без запаха и вкуса, нерастворимый в воде, диэлектрик. 2) кислород: газ без цвета и запаха, диэлектрик. 3) кристалл медного купороса: кристаллогидрат — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего, с горьковато-металлическим вкусом, на воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду), диэлектрик. 4) медный стержень: тело состоящее из простого вещества меди, твердый, золотисто-розового цвета, без запаха, электропроводный. 5) спирт: бесцветная жидкость, со специфическим запахом, диэлектрик.