Решить задачу. Автомат на кондитерскгй фабрике заворачивает 334 конфеты за 3мин. Ск??лько конфет он завернет за 5мин.
Математика
Решить задачу. Автомат на кондитерскгй фабрике заворачивает 334 конфеты за 3мин. Ск??лько конфет он завернет за 5мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы решить эту задачу нужно 1)334:3=111,333-за одну минуту заворачивает. 2)111,333×5=556,665-заворачивает за 5минут Ответ:556,665
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