Каким оружием пользовались египетские войны ????
История
Каким оружием пользовались египетские войны ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луки, копья, боевые топорики и кинжалы.
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