Помогите! Срочно нужно сообщение про плоды эвкалипта!

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Фото 1 из 3 Эвкалипт - одно из самых высоких деревьев в мире. Он может соперничать с американской секвойей и ливанским кедром. А в Австралии, где растёт больше всего видов эвкалипта, нет дерева выше эвкалипта. Его прямые стометровые стволы украшают влажные австралийские леса. Эвкалипты растут и в пустынях Центральной Австралии, но это уже кустарники высотой 2-3 метра. Эти деревья приспособились и к жаре, и к каменистым почвам, и к резкой смене температур. Эвкалипты растут очень быстро. К концу первого года жизни это уже деревце высотой 2-2,5 м. У некоторых уже подросших деревьев на стволах лохмотьями висит кора. Ствол растёт так быстро, что не успевает вовремя покрываться корой. У молодых растений на корнях образуются клубни. Растёт дерево - растут и клубни. С возрастом они покрываются древесной корой. У одного эвкалипта обнаружили клубень площадью 75 м. На нём был 301 живой побег и 70 мёртвых. Эвкалипты - вечнозелёные растения. Но во время засухи, которые нередки в Австралии, деревья, чтобы выжить, сбрасывают листья. Листья эвкалиптов на длинных черешках и всегда поворачиваются параллельно падающим солнечным лучам. Поэтому в эвкалиптовом лесу всегда светло, и под этими деревьями хорошо себя чувствуют акации и другие кустарники. Растёт эвкалипт быстро, но зато подолгу приходится ожидать его цветения. Красные цветки у него распускаются через год-полтора после появления бутонов. Плоды созревают тоже целый год, и ещё несколько лет висят на дереве, пока не вскроются коробочками. Плодами эвкалиптов питаются австралийские попугаи. Эвкалипт - ценное растение. Из его прочной древесины делают крепёжные сваи. Сучки и ветки перерабатывают в бумагу. Из листьев извлекают эфирное масло, которое используют в медицине и парфюмерии, а из коры - дубильные вещества. Это дерево, обладающее многими достоинствами, выращивают почти во всех тропических и субтропических странах, в том числе и на Черноморском побережье Кавказа. Но там бывают заморозки, и тогда эвкалипты гибнут.