Придумать с ним словосочетание До смерти(испугаться)

Русский язык
Придумать с ним словосочетание До смерти(испугаться)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До смерти испугаться смерти
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