Решите задачу. в каком объёме воды надо растворить 20 г сахара,чтобы получить сироп с массовой долей сахара 40%?
Химия
Решите задачу. в каком объёме воды надо растворить 20 г сахара,чтобы получить сироп с массовой долей сахара 40%?
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