Решите задачу. в каком объёме воды надо растворить 20 г сахара,чтобы получить сироп с массовой долей сахара 40%?

Химия

Решите задачу. в каком объёме воды надо растворить 20 г сахара,чтобы получить сироп с массовой долей сахара 40%?

Автор: Гость