Помогите пожалуйста сделать 12 задание !!!! Очень надо! Только правильно.
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать 12 задание !!!! Очень надо! Только правильно.
Ответ(ы):
Гость:
1- some 2 - a 3 - a 4- any 5- an 6- a 7- a 8-a
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