Три друга: Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один из них ездит домой из школ?? на троллейбусе, другой – на трамвае, третий – на автобусе. Однажды после уроков Алеша пошел проводить своего друга до остановки автобуса. Ко...

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Три друга: Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один из них ездит домой из школ?? на троллейбусе, другой – на трамвае, третий – на автобусе. Однажды после уроков Алеша пошел проводить своего друга до остановки автобуса. Когда мимо них проходил автобус, третий друг крикнул из окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадку!». Кто на чем ездит домой?

Автор: Гость