Почему в повести Тургенева Муму Герасим утопил Муму
Литература
Почему в повести Тургенева Муму Герасим утопил Муму
Ответ(ы):
Гость:
Он не мог не подчинится указу Барыни ведь она намного выше его.
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