Помогите срочно с химией 9 класс 30 баллов!! В ряду химических элементов В → С → N с??ева направо: 1. уменьшается способность принимать электроны 2. уменьшается электроотрицательность 3. увеличивается заряд ядра атома ...

Химия

Помогите срочно с химией 9 класс 30 баллов!! В ряду химических элементов В → С → N с??ева направо: 1. уменьшается способность принимать электроны 2. уменьшается электроотрицательность 3. увеличивается заряд ядра атома 4. увеличивается атомный радиус Характер оксидов в ряду Р2О5 – SiO2 – Al2O3 – MgO изменяется следующим образом: 1. от основного к кислотному 2. от кислотного к основному 3. от основного к амфотерному 4. от амфотерного к кислотному Железо нельзя получить: 1. восстановлением из его оксида Fe2O3 водородом 2. восстановлением из Fe3O4 алюминием 3. электролизом водных растворов солей железа (II) 4. разложением карбоната железа (II) при нагревании

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