Помогите выполнить морфологический разбор слова (за) компотом
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Помогите выполнить морфологический разбор слова (за) компотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(За)компотом-за чем?-сущ.,нач.,форма компот 1)Пост.призн:нариц.,м.р.,2ск.,неодуш.,ед ч 2)непост.пр:твор.падеж За (чем?)компотом_ _ _. _ дополнение
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