ПОМОГИТЕЕЕЕЕ №1 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26 №2 решите уравнения: 20 1/19-(x-17/19) =7 18/19
Математика
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ №1 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26 №2 решите уравнения: 20 1/19-(x-17/19) =7 18/19
Ответ(ы):
Гость:
(3 29/36 +31/36) - (17/36 +2 23/26)= 1) 3 29/36+31/36=4 24/36=4 2/3 2) 17/36+ 2 23/26=3 14/26 =3 7/13 3) 4 2/3+ 3 7/13= 14/3+ 46/13 = 182/39+ 138/39=320/39 =8 8/39 №2 20 1/19- х+17/19=7 18/19 х= 20 1/19 +17/19-7 18/19 х=13
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