Скажите какие в первом абзаце слова с орфограммой "Проверяемые безударные гласны?? в корне слова"? Заранее огромное спасибо!
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Скажите какие в первом абзаце слова с орфограммой "Проверяемые безударные гласны?? в корне слова"? Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
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