Помогитеееее очень прошу!

Английский язык
Помогитеееее очень прошу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-e (he'd practice); 3-g (d use); 4-a (d listen); 5-b (d have); 6-f (d go); 7-d (d lose).
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