Помогитеееее очень прошу!
Английский язык
Помогитеееее очень прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-e (he'd practice); 3-g (d use); 4-a (d listen); 5-b (d have); 6-f (d go); 7-d (d lose).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В чём заключалась преемственность во Александра I и Николая I? Почему правления од??ого из них считают либеральным, а царствование другого - период...
Литература
Математика
В мешке 5 целых 1/2 килограмма семян травы. Все семена надо разложить в пакеты, по 250 ??рамм в каждой. Сколько потребуется пакетов?