В чём заключалась преемственность во Александра I и Николая I? Почему правления од??ого из них считают либеральным, а царствование другого - периодом реакции?
История
В чём заключалась преемственность во Александра I и Николая I? Почему правления од??ого из них считают либеральным, а царствование другого - периодом реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Александр был более мягек в правление поскольку на него повлияли заграничные походы 1814 и он смягчил цензуру за всякими либеральными кружками,а другой решил затянуть так заказать гайки
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