Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.

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Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.

Автор: Гость