Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.

Математика
Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Овца живёт: 12:6*7=14 лет; Коза живёт 12:2*3=18лет; Фазан живёт: 12:3*5=20 лет
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