Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.
Математика
Помогитк пожалуйста!!! #863 Кролик живёт до 12 лет, что составляет: 1) 6-7 жизни овцы; 2) 2-3 жизни козы; 3) 3-5 жизни петуха(фазана,я забыла как это слово будет на русском!) Найдите продолжительность жизни овцы,фазана,козы.
Ответ(ы):
Гость:
Овца живёт: 12:6*7=14 лет; Коза живёт 12:2*3=18лет; Фазан живёт: 12:3*5=20 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уравнения и реши. Сумма трех чиселравна 20217. одно из слагаемых наименьшее ??ятизначное число другое наибольшее четырехзначное число.найди...
Окружающий мир
Поработайте в парах обсудите к каким песням относятся следующие народные песни? объясните свои ответы запишите их
Русский язык