Помощь! Задание 21 из ОГЭ,вторая часть 1/(x-1)^2+3/x-1-10=0
Алгебра
Помощь! Задание 21 из ОГЭ,вторая часть 1/(x-1)^2+3/x-1-10=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(x-1)²+3/(x-1)-10=0 умножим на (х-1)²≠0, х≠1 1+3(х-1)-10( х-1)²=0 1+3х-3-10(х²-2х+1)=0 1+3х-3-10х²+20х-10=0 -10х²+23х-12=0 решаем через дискриминант D=23²-4(-10)(-12)=529-480=49 √D=7 х1=(-23-7)/20= -3/2 х2=( -23+7)/20= -4/5
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