СРОЧНО! С РЕШЕНИЕМ! ДРОБИ! б) 3/5 + 4/5 умножить на 3/7 + 6/7 = ? г) (5/7-3/10) разделить на (3/10+2/15) кек)))

Математика

СРОЧНО! С РЕШЕНИЕМ! ДРОБИ! б) 3/5 + 4/5 умножить на 3/7 + 6/7 = ? г) (5/7-3/10) разделить на (3/10+2/15) кек)))

Автор: Гость