СРОЧНО! С РЕШЕНИЕМ! ДРОБИ! б) 3/5 + 4/5 умножить на 3/7 + 6/7 = ? г) (5/7-3/10) разделить на (3/10+2/15) кек)))
Математика
СРОЧНО! С РЕШЕНИЕМ! ДРОБИ! б) 3/5 + 4/5 умножить на 3/7 + 6/7 = ? г) (5/7-3/10) разделить на (3/10+2/15) кек)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5+4/5*3/7+6/7=3/5+12/35+6/7=21/35+12/35+30/35=63/35=1 4/5 г)(5/7-3/10):(3/10+2/15)=87/91 1)5/7-3/10=50/70-21/70=29/70 2)3/10+2/15=9/30+4/30=13/30 3)29/70:13/30=29/70*30/13=87/91
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