Поможіть винести за дужки і поясніть я це робиться 3р+9k+27t дам двадцять балів
Математика
Поможіть винести за дужки і поясніть я це робиться 3р+9k+27t дам двадцять балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри: мы выносим за дужки 3. Что бы их вынести мы представляем девятку как 3·3, а 27 представим как 3·9. Выносим. 3·(p+3·k+9·t)
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