из двух предложений составить одно сложное с помощью deren или dessen
Немецкий язык
из двух предложений составить одно сложное с помощью deren или dessen
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ich finde den Botanischen Garten toll, dessen Blumen und Pflanzen aus der ganzen Welt sind Ich wohne in der Stadt Berlin, deren Wahrzeichen das Brandenburger Tor ist Bachrom hat eine Zeitschrift bekommen, deren Comics sehr lustig sind Mein Vater hat ein Auto, dessen Farbe blau ist
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