В двух корзинках вместе лежат 54 яблока. Во второй корзинке в два раза больше яблок чем в первой. Сколько яблок в первой корзинке.

Математика

В двух корзинках вместе лежат 54 яблока. Во второй корзинке в два раза больше яблок чем в первой. Сколько яблок в первой корзинке.

Автор: Гость