В двух корзинках вместе лежат 54 яблока. Во второй корзинке в два раза больше яблок чем в первой. Сколько яблок в первой корзинке.
Математика
В двух корзинках вместе лежат 54 яблока. Во второй корзинке в два раза больше яблок чем в первой. Сколько яблок в первой корзинке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решала так: пусть х яблок в 1 корзине, тогда во 2-ой 124-х яблок. Составим уравнение 3(х - 20) =124 - х + 20, х=51 (яб) - в 1 корзине, 124 - 51=73 (яб) - во 2 корзине
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