Пословицы на тему здоровье плиз
Қазақ тiлi
Пословицы на тему здоровье плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто не боится холеры, того она сама боится. Здоровому все здорово. Здоровьем слаб, так и духом не здоров. Без болезни и здоровью не рад. Не рад больной и золотой кровати.
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