Посмотри что получится если выполнить команды для чисел 5 и 20 запиши команды алгоритма и выполнить команды для чисел 9 и 25 запиши что получается
Информатика
Посмотри что получится если выполнить команды для чисел 5 и 20 запиши команды алгоритма и выполнить команды для чисел 9 и 25 запиши что получается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-20-35-50-65-70-95-110 1)9-25-41-57-73-89-105-121
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