Посмотри что получится если выполнить команды для чисел 5 и 20 запиши команды алгоритма и выполнить команды для чисел 9 и 25 запиши что получается

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Посмотри что получится если выполнить команды для чисел 5 и 20 запиши команды алгоритма и выполнить команды для чисел 9 и 25 запиши что получается

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