Поставь слова в сказках в нужном падеже.Укажи их падеж. Бурый медведь любит (малин?? мёд)

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Бурый медведь любит малину, мёд. Барсук с удовольствием съест мышку, лягушку, виноград. Мышка с аппетитом грызёт крупу, зерно, хлеб, сыр. Кошка слижет сметану, молоко, масло. Собака с жадностью набросится на колбасу, ветчину, мясо, сахар.