Поставьте вместо звездочки знак lt; или gt; так,чтобы получилось верное неравенств??:1) (-3)*(-1);(-1/4)*(-2/5);(-0,99)*(-100);(-1 3/4)*(-1,5);(-3/8)*(-1/4);(-0,85)*(-0,86);
Математика
Поставьте вместо звездочки знак lt; или gt; так,чтобы получилось верное неравенств??:1) (-3)*(-1);(-1/4)*(-2/5);(-0,99)*(-100);(-1 3/4)*(-1,5);(-3/8)*(-1/4);(-0,85)*(-0,86);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-3)<(-1);(-1/4)>(-2/5);(-0,99)>(-100);(-1 3/4)<(-1,5);(-3/8)<(-1/4);(-0,85)>(-0,86);
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