Помогите решить проблему пожалуйста

Окружающий мир
Помогите решить проблему пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоня и дуб - это растения разных видов. Плоды яблони они съедобны и полезны как взрослым так и детям ,а плоды дуба -желуди, но они не съедобные. Но они служат кормом для лесных белок и домашнего скота.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какова роль средств массовой информации политической жизни общества?
Ответить
Музыка
Тритоны с разрешением в фа миноре
Ответить
Биология
А. Что такое размножение? Какое значение оно имеет? Б. Что лежит в основе размножения живых организмов? В. Какие основные типы размножения св...
Ответить
Литература
В чем выражается деспотизм в романе " Дубровский"?
Ответить
Английский язык
Солнечный день у озера на английском рассказ для 3 класса
Ответить