Помогите решить проблему пожалуйста
Окружающий мир
Помогите решить проблему пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоня и дуб - это растения разных видов. Плоды яблони они съедобны и полезны как взрослым так и детям ,а плоды дуба -желуди, но они не съедобные. Но они служат кормом для лесных белок и домашнего скота.
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